Russia, sette candidati per la gara che ha già vinto Putin -3

Mosca, 12 mar. -

SOBCHAK, GIÀ SIGNORA DELLA TV SPAZZATURA. Tanto fumo, poco arrosto: 2-3% nelle ultime indagini demoscopiche. La 36enne ex star dei reality (solo dieci anni orsono tutti i 20enni la conoscevano grazie alla trasmissione "Bionda nel cioccolato") ha trasformato l`opposizione extraparlamentare in qualcosa di molto diverso. Già potenziale candidata presidenziale all`inizio di settembre 2017, secondo Vedomosti - che citava fonti dell`amministrazione presidenziale - ha incontrato le necessità del Cremlino alla ricerca di una "sparring partner" femminile per Putin nella campagna presidenziale. L`articolo menzionava diverse donne politiche, poi citava una fonte che diceva che Ksenia Sobchak sarebbe stata la "candidata ideale". Figlia dell`ex sindaco di San Pietroburgo, Anatoly Sobchak, l`uomo considerato il mentore politico di Putin, si è fatta un nome prima con la tv spazzatura, poi schierandosi tra le fila dell`opposizione e poi rompendo con Aleksey Navanly. Oggi rappresenta un`agenda liberale ed è cautamente critica nei confronti di Putin. Da quando ha annunciato la sua candidatura, ha avuto accesso praticamente illimitato ai media. Tuttavia non ci si aspetta che riceva una parte significativa dei voti.

MAXIM SURAIKIN, LO STALINISTA ALTERNATIVO. Moscovita doc e di famiglia comunista. Maxim Suraikin, altro volto giovane in queste elezioni. Il 39enne è presidente del partito Comunisti di Russia, fondato nel 2009. Suraikin si è posizionato come alternativa al Partito comunista russo, ma per orai sondaggi non lo premiano. Il KPRF ha accusato Suraikin e il suo partito di essere un progetto del Cremlino, per dividere il voto comunista. Resta il fatto che il suo movimento sta rapidamente guadagnando peso e ha già superato il "vecchio" KPRF in alcuni distretti. Dopo le elezioni presidenziali nella Federazione Russa nel 2018, il rating del "Compagno massimo" sarà da tenere d`occhio.