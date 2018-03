Russia, sette candidati per la gara che ha già vinto Putin -2

Mosca, 12 mar. -

YAVLINSKY, IL LIBERALE D`ANNATA. Ha la stessa età di Putin: 65 anni. In politica fin dai primi anni `90, è cofondatore del partito liberale Yabloko. Grigory Yavlinsky ha cercato la presidenza quasi quanto Zhirinovsky; candidato per l`ultima volta a presidente nel 2000, finendo terzo con il 6% dei voti. Yavlinsky è considerato un politico liberale con opinioni filo-occidentali, ma non è mai stato in grado di attirare il più ampio elettorato russo. La sua base di sostenitori sembra essere in contrazione e probabilmente otterrà una percentuale di voti sotto l`1-2%.

TITOV, IL CANDIDATO PIÙ PUTINIANO DI PUTIN. Nei sondaggi è su percentuali pari allo 0. Dal 2012 gestisce i diritti degli imprenditori russi per conto di Putin. Nella campagna presidenziale, sta cercando di fare appello alla classe economica liberale, con voce sempre più flebile. Ha 57 anni ed è uno dei candidati più giovani in lizza. Rappresenta il neonato Partito della crescita, a favore del business, ma senza alcun ruolo rilevante nella politica russa e alcun successo elettorale.

BABURIN, RITORNO AL FUTURO DI UN NAZIONALISTA. L`apparizione di Sergei Baburin in queste elezioni è un ritorno al futuro, che secondo gli ultimi sondaggi gli porterebbe un 1% di nostalgici. Il 59enne era un politico conservatore negli anni `90, vicepresidente parlamentare. Poi è praticamente sparito. Baburin è a capo dell`Unione Panrussa del popolo, un partito marginale, conservatore, che sostiene (guarda un po`) Putin nella politica interna ed estera. Nella campagna elettorale per la Duma 2007, Baburin ha ottenuto ampia attenzione da parte dei media proponendo una legge che assegna a ogni russo 4 milioni di rubli (circa 150.000 dollari) come mezzo di compensazione una tantum per i reati di privatizzazione delle proprietà statali nei primi anni `90. (Segue)