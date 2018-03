Russia, sette candidati per la gara che ha già vinto Putin

Mosca, 12 mar. - Verranno, con tutta probabilità, 'asfaltati' dalla vittoria di Vladimir Putin alle prossime presidenziali russe, del 18 marzo. E tuttavia, nessuno dei sette sfidanti si ritira. Continuano a discutere e discettare di politica ed economia, come se ci credessero davvero e ignorassero quale sia l`unico cavallo vincente, designato a tagliare il traguardo per altri 6 anni al Cremlino. Qualche effetto lo hanno ottenuto, rispetto alle percentuali bulgare dell'attuale presidente. In base ai sondaggi condotti da "VTsIOM-Sputnik" il 20 dicembre 2017 Putin godeva del 77% dei voti dei russi. Il 9 marzo del 69%. Ma qualcosa potrebbe cambiare.

GRUDININ, LO STRANO CASO DEL MAGNATE-COMUNISTA. È partito da zero a dicembre 2017 e ora, in base ai sondaggi prenderebbe sino al 14%. Tra gli sfidanti di Putin, Pavel Grudinin è il nuovo fenomeno della politica russa. Soprannominato il "candidato alla fragola", il 57enne è il più grande coltivatore di fragole della Russia e possiede un`impresa agricola fuori Mosca. È stato inaspettatamente spinto nella corsa dal Partito Comunista (KPRF), nella quale ha superato Gennady Zyuganov (eterno secondo nelle precedenti elezioni). Grudinin non è un membro del KPRF. Come volto nuovo con visioni moderate, Grudinin sta facendo ancora meglio del previsto. Forse per questo i media statali non lo amano e lo perseguitano su un presunto possesso di conti bancari esteri.

ZHIRINOVSKY, IL VETERANO CHE FA SEMBRARE PUTIN UN GIOVANE MODERATO. I sondaggi lo davano al 5% il 9 marzo, in flessione rispetto al 7% di fine dicembre, ma è possibile che il 18 marzo entrerà in una forbice 8-12%. In lui si incarna l'invecchiamento della in classe politica russa, che per le legislative del 2021 dovrà risolvere un problema: i vertici dei tre partiti di opposizione parlamentare saranno troppo in là con gli anni. E quindi più di chiunque altro andrà trovato un sostituto per Vladimir Zhirinovsky, che con la sua dialettica infuocata, rende Putin un moderato. Realisticamente dunque non è un vero contendente del presidente in carica. Piuttosto il principale rivale di Grudinin per il secondo posto. Veterano politico tra i candidati, ha 71 anni, guida il partito Liberal-democratico della Russia populista di destra (LDPR) e si è candidato per la presidenza per la prima volta nel 1991. Sebbene LDPR sia formalmente un partito di opposizione, Zhirinovsky è stato a lungo considerato parte delle istituzioni in Russia ed è politicamente in linea con il Cremlino. (Segue)