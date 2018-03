Israele: governo prolunga esenzione leva per evitare nuovo voto

Gerusalemme, 12 mar. - Dei ministri israeliani hanno dato il loro avallo iniziale ad una misura per evitare le elezioni anticipate: nella fattispecie un progetto di legge sulla coscrizione degli ultra-ortodossi che prolunga l'esenzione dal servizio militare per gli studenti dei seminari talmudici.

I partiti ultra-ortodosssi, membri della coalizione, hanno minacciato di non votare il budget 2019 senza l'adozione di una legge simile. Il ministro delle Finanze Moshe Kahlon, del partito di centro destra Kulanu, ha avvertito che se il budget non sarà adottato entro Pasqua, fine marzo, raccomanderà alla sua formazione "di lasciare il governo". Il Primo ministro Benjamin Netanyahu, alle prese con una possibile incriminazione per corruzione, ha ribadito che intende lavorare per "un governo stabile che funzionerà fino alla fine del suo mandato, nel novembre 2019".

In una riunione ieri sera, i partiti ultra-ortodossi hanno informato Netanyahu che accetteranno di votare per il budget 2019 se la legge sarà votata in prima lettura dopo aver ricevuto il via libera del comitato ministeriale. (Segue)