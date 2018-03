Indra assorbe il ramo d`azienda di Ericsson in Italia

Roma, 12 mar. - Indra ha assorbito il ramo d`azienda di Ericsson in Italia responsabile dello sviluppo dei sistemi di Information Technology per Enel. L'operazione, informa una nota, prevede il trasferimento delle attività di sviluppo e manutenzione dei sistemi It che l`azienda ha sviluppato finora per Enel. In questo modo, Indra sarà responsabile di importanti progetti di fornitura di servizi IT, che comprendono l'integrazione, lo sviluppo e la manutenzione di diversi sistemi Erp (Enterprise resourse planning), Business intelligence, Smart metering e Grid management per il gruppo Enel in Italia, America Latina e Spagna.

Con questa integrazione, informa la società, Indra si rafforza nel settore dell'Information Technology, un mercato in cui è leader in Spagna e America Latina e nel quale vanta anche una presenza consolidata in Italia, dove ha avuto una crescita sostenuta negli ultimi anni. Inoltre, la società consolida la propria posizione in un importante cliente globale come Enel, la più grande utility integrata d`Europa in termini di capitalizzazione di mercato, per la quale svolge progetti in tutto il mondo.

L'operazione prevede l`inserimento in Indra di circa 160 professionisti, con esperienze e capacità altamente complementari con quelle che la società già possiede in Italia. I professionisti accedono ad una realtà leader in tutto il mondo e in piena espansione in Italia, dove potranno sviluppare una carriera professionale di portata internazionale. In questo senso, l`integrazione dei nuovi professionisti conferma la scommessa di Indra sul talento italiano come motore strategico di crescita locale. Nel 2017, la società ha già inserito circa 180 professionisti presso le sue sedi di Roma, Milano, Napoli e Matera. La maggior parte dei quali entrati nella società grazie al programma Smart Start, volto a promuovere lo sviluppo del talento giovanile all`interno dell`azienda.

"L'operazione rappresenta un passo in avanti decisivo nella nostra proiezione e crescita in Italia, che ci consente di riaffermare l'impegno a contribuire con le nostre soluzioni e capacità alla leadership tecnologica e alla digitalizzazione del Paese", ha affermato l`amministratore delegato di Indra in Italia, Pedro García, che ha particolarmente apprezzato la "elevata complementarietà e vicinanza culturale dei professionisti, aspetto che faciliterà la loro piena integrazione in Indra, dove oggi lavorano circa 900 professionisti".