Centinaio: presidenza Camere? Giusto decidano Lega e M5s

Roma, 12 mar. - "E' giusto che decidano Lega e Movimento Cinque Stelle a chi darne la presidenza. Dovrebbe decidere chi ha vinto le elezioni, quindi Lega e Movimento Cinque Stelle. Forza Italia non è d'accordo perché forse sono gli unici posti che si può portare a casa. Le elezioni le avrà vinte chi riuscirà a fare il Governo, io spero che ci riesca Salvini. Si può fare, bisogna mettere insieme anche persone che apparentemente non hanno vinto, la matematica non è un'opinione". Lo ha detto intervistato da Radio Cusano Campus il capogruppo uscente al Senato della Lega Gianmarco Centinaio.

"Mi chiedete se in Forza Italia hanno rosicato per l'affermazione della Lega? Penso di sì - continua Centinaio -. Tutti i sondaggi li davano sopra alla Lega, solo noi pensavamo che certi sondaggi non fossero poi così veri. Poi la vita è una ruota, una volta sono avanti loro, una volta siamo avanti noi. Ora speriamo di restare avanti per un po' di tempo". Quanto a Renzi Centinaio conclude: "Penso che sia un contaballe, ma non mi piacciono i topi del Pd che abbandonano la nave che affonda. Non può essere tutta colpa di Renzi il fallimento del Pd. La classe dirigente del Pd paga il leccaculaggio di chi dice al capo che va sempre bene".