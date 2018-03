Doris: futuro esecutivo che non faccia danni già sarebbe un bene

Milano, 12 mar. - Secondo Ennio Doris, presidente e fondatore di Banca Mediolanum, "un futuro esecutivo per fare bene in Italia dovrà limitarsi solo a non fare danni". Questa l'opinione del banchiere, espressa nel corso della trasmissione Non Stop News in onda su Rtl 102.5.

"Cosa dobbiamo aspettarci da un nuovo governo? - ha detto Doris - Io dico che se guardiamo a ciò che è accaduto recentemente in Spagna e, ancora di più in Belgio, dove c'è una situazione debitoria simile all'Italia e dove sono stati più di 500 di giorni senza governo, le cose sono andate avanti comunque bene". "E' accaduto - ha proseguito - perché l'economia si basa sulle decisioni che ogni giorno prendono coloro che sono alla guida delle piccole e medie imprese, e sulle decisioni che i lavoratori prendono tutti i giorni nei consumi. Allora io dico che un governo futuro, se si limitasse a non far del male, già questo sarà un bene".