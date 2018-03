Abertis, El Mundo: verso accordo Atlantia-Acs, no spezzatino

Milano, 12 mar. - Il via libera della Consob spagnola all'Opa della controllata tedesca di Acs, Hotchief, su Abertis era l'elemento che mancava per siglare l'accordo con Atlantia per spartirsi le attività del gruppo spagnolo, evitando così una battaglia a colpi di Opa. Secondo quanto scrive oggi El Mundo, l'accordo, che sta per essere ultimato, prevede che Atlantia ritiri la sua Opa e diventi co-offerente con Hotchief, in modo che Atlantia e Acs si dividano il controllo di Abertis al 50% senza procedere a uno spezzatino. Sempre secondo il quotidiano madrileno, il presidente sarà spagnolo e non ci sarà vendita di asset.