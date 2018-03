Cina, super-agenzia anticorruzione: una nuova arma per Xi Jinping -3

Roma, 12 mar. - Secondo quanto scrive oggi il South China Morning Post (SCMP), la nuova super-agenzia avrà un rango assimilabile a quello del governo e superiore alla Corte suprema e alla Procura nazionale. Il capo dell'agenzia verrà formalmente indicato domenica prossima e, certamente, andrà tenuto sotto osservazione per il suo ruolo sarà centrale nel mondo di Xi. L'uomo a cui dovrebbe essere affidato questo compito è l'attuale capo della commissione disciplinare del partito Zhao Leji.

L'esigenza di costituire questa nuova agenzia, scrive il SCMP, è emersa per rispondere anche a una serie di controversie rispetto all'attuale governance della campagna anti-corruzione, che è condotta in primis dalla Commissione per l'ispezione di disciplina del Partito, la quale aveva il potere di impedire l'accesso ai legali per i sospettati, sulla base del fatto che questo organo contestava violazioni disciplinari, non reati, poi affidati alla magistratura, la quale di fatto confermava gli esiti delle inchieste. L'istituzione della super-agenzia, quindi, allarga il campo delle inchiesta anche a chi non è membro del partito.