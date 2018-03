Sala: Milano città leader ma non vuole essere capitale d'Italia

Milano, 12 mar. - Milano ha una leadership in Italia ma "non vuole essere la capitale", "è la non capitale per definizione": lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala all'inaugurazione della Microsoft Digital Week. "Milano non sarà mai una città-Stato come Parigi che con la sua forza e dimensione che assomma alla fine buona parte delle qualità francesi, Milano vuole essere una città mondo, una micro metropoli inserita in un contesto mondiale in grado di rispondere a una tendenza delle città a ingrandirsi con la capacità di essere frontiera del nuovo" ha detto Sala. "Alla fine la magia di Milano è essere una città con profonde radici nella storia, ha arte, architettura, grandi personaggi come Leonardo, ma allo stesso tempo è la vera finestra sul futuro in Italia. Qui l'innovazione nasce e trova sedimento soprattutto quella digitale perchè voluta dai cittadini" ha aggiunto il sindaco nell'introduzione all'evento alla Microsoft House di Milano.

L'errore più grosso da non commettere quando si parla di digitale e tecnologia, e Sala lo ha detto da ex manager di Telecom Italia, "è cercare di imporre la nostra visione dell'evoluzione tecnologica, i servizi che piacciono a noi ma non sono richiesti dei cittadini". Quando il territorio naturale è adatto, come a Milano, dove i cittadini chiedono di poter usare le tecnologie e di cambiare il loro modo di vivere, "abbiamo un terreno ideale".