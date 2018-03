Polverini: Pd non si chiuda a riccio, valuti convergenze

Roma, 12 mar. - "Il Pd vuole continuare a dedicarsi ai suoi conflitti interni oppure preferisce concentrarsi sul bene del paese? La situazione che si è delineata dopo il voto richiede ancor più che in passato grande responsabilità da parte delle forze politiche. La priorità ora è dare un governo al paese per fare le riforme". Lo dichiara Renata Polverini, parlamentare di Fi.

"Siamo usciti da un periodo delicatissimo, la crisi non è ancora lontana e non ci possiamo permettere di temporeggiare, di galleggiare - aggiunge Polverini -. Il centrodestra è la coalizione che ha vinto le elezioni ma non ha la maggioranza assoluta, sarebbe saggio provare a individuare una soluzione su proposte condivisibili: l`auspicio è che il Pd non si chiuda a riccio, ascolti l`appello del presidente Berlusconi e prenda in considerazione questa strada che si può anche trasformare in un`opportunità", conclude Polverini.