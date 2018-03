Mattarella: tutela ambiente una delle grandi sfide nostra epoca

Roma, 12 mar. - "Oggi molti ragazzi e ragazze hanno ricevuto questo attestato per l'impegno per l'ambiente, che rappresenta una delle più grandi sfide della nostra epoca. E' una grande frontiera questa e voi ragazzi l'avete affrontata con senso di responsabilità e con grande efficacia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso della cerimonia di premiazione al Quirinale degli Alfieri della Repubblica.

"Altri di voi - ha continuato - hanno ricevuto il riconoscimento per azioni e gesti di altruismo, generosità e solidarietà, dimostrando di comprendere che aiutando gli altri si riceve molto di più di quello che si dà e ci si realizza con grande soddisfazione".

Per Mattarella "c'e' un legame importante tra tutela dell'ambiente e solidarietà. Tutti questi impegni che avete messo in campo esprimono il senso della sorte comune della nostra comunità, avete compreso che non si può essere felici se accanto vi e' qualcuno che non lo e'".