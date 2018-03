Milano, Sala: nessun grande scombussolamento in giunta in arrivo

Milano, 12 mar. - "Chi sarà" il nuovo assessore alla Sicurezza del Comune di Milano "lo vedrete. Voglio risolvere velocemente questa vacanza". Lo ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, in relazione al sostituto di Carmela Rozza, eletta in Consiglio regionale. "Non è il momento di immaginare grandi scombussolamenti in giunta, ma solamente per fare quello che oggi è indispensabile" ha risposto ancora Sala, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Iulm, a chi gli ha chiesto se il nuovo assessore sia esterno o meno al Consiglio comunale.