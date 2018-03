Pd, Sala: direzione confermi scelta opposizione e eviti primarie

Milano, 12 mar. - Dalla direzione del Pd di oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si aspetta "delle linee guida per risolvere velocemente questa vacanza in termini di segreteria e che si confermi il fatto che non si facciano le primarie. E che si confermi la decisone che il Pd sarà all'opposizione e mi pare che tutti questi sono principi ampiamente condivisi". Lo ha detto a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico 2017-2018 della Iulm.

Quanto alla possibilità che una parte dissidente del Pd possa decidere di dare la fiducia a eventuali governi guidati de M5s, Lega o centrodestra a Sala "sembra molto prematuro pensare a questo perché prima bisognerà vedere se si riuscirà a fare un governo".

"Poi credo che al di là del Pd il popolo della sinistra sta dicendo `stiamo fuori, riflettiamo sui nostri errori'. La politica oggi come ha detto Renzi in una intervista è fatta anche di cambiamenti molto rapidi" ha concluso il sindaco.