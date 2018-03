Grecia, presidente "pistolero": Tsipras vuole fermare... -2

Roma, 12 mar. - La partita è stata sospesa, le squadre hanno lasciato il terreno di gioco e negli spogliatoi c'è stata una movimentata appendice. Secondo la stampa greca, l'arbitro è tornato sui propri passi e ha deciso di convalidare il gol. Sul referto ha scritto, sempre secondo i media, che la partita è finita 1-0 e che l'AEK Atene si è rifiutato di tornare in campo. Questo perchè intorno alle 23 - più o meno sessanta minuti dopo l'orario previsto di fine gara - l'arbitro aveva deciso di far riprendere l'incontro per portarlo a termine.

I calciatori del PAOK, insieme con il tecnico Lucescu, sono tornati in campo e hanno iniziato la fase di riscaldamento sotto gli ordini del preparatore atletico. L'AEK, però, è rimasto negli spogliatoi.

Secondo le fonti citate, il club di Atene ha spiegato di non poter giocare "in queste condizioni di terrore e sotto la minaccia delle armi", menzionando il discutibile comportamento del presidente del PAOK. A quanto sembra la capolista aveva accettato la decisione del direttore di gara di convalidare la rete, ma si è opposta categoricamente a ogni proposta di proseguire la partita per i toni minacciosi di Savvidis. Il numero 1 del club di Salonicco è uno degli uomini più ricchi del Paese: è nato in Georgia ed è un ex membro del parlamento russo.

Il vice ministro della Cultura e dello Sport, Georgios Vassiliadis, ha sottolineato che la situazione richiede "decisioni coraggiose". Ma Alexis Tipras vuole andare oltre e secondo la stampa greca il primo ministro del Paese prenderà la decisione di sospendere il campionato greco dopo i fatti dello stadio "Toumba".