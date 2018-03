Xi a inviato Sudcorea: rafforzare comunicazioni su Nordcorea -2

Roma, 12 mar. -

L'inviato di Moon, sempre oggi, ha incontrato anche il ministro degli Esteri cinese Yang Jiechi, il quale ha ribadito il sostegno allo sforzo diplomatico per una soluzione dell'annosa crisi nucleare. "La Cina è impegnata negli sforzi per realizzare la denuclearizzazione della Penisola coreana, nel mantenimento della pace e della stabilità nella penisola e nella soluzione dei problemi attraverso il dialogo e i negoziati", ha detto Yang. "Gli sviluppi spettacolari che si stanno svolgendo nella Penisola coreana - ha continuato - sembrano conformarsi agli sforzi per riportare la spinta per la denuclearizzazione nella Penisola coreana nel giusto tracciato e anche nella direzione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu".

L'annuncio di Trump di venerdì, che ha detto sì al vertice con Kim, ha preso di sorpresa un po' tutti, compresa la Cina. A Pechino, a dispetto di una posizione ufficiale esplicitamente positiva rispetto a questa evoluzione, trasmessa anche via telefono dallo stesso Xi a Trump, sono state suggerite velate preoccupazioni che il ruolo di Pechino nella soluzione di una vicenda che la riguarda in maniera abbastanza diretta, sia marginalizzato.