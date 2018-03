Sala: giornate importanti su Ema, ma nessuna decisiva

Milano, 12 mar. - Oggi la commissione ambiente del Parlamento europeo voterà sull'emendamento che cambia la sede dell'Ema da Londra ad Amsterdam. Una giornata che per il sindaco di Milano, Giuseppa Sala, è "importante", ma non "decisiva". Lo ha detto a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico 2017-2018 della Iulm. "Sono tutte importanti e nessuna decisiva. Noi andiamo avanti nella nostra battaglia. Ovviamente la situazione politica attuale, senza un governo forte in carica, realisticamente non aiuterà. Però continuiamo finché si può sapendo che le possibilità continuano, come dall'inizio, a non essere moltissime, ma facendo sempre valere le nostre ragioni" ha detto il primo cittadino. Fra un paio di giorni a esprimersi sarà il Parlamento europeo, in seduta plenaria a Strasburgo.