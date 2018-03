De Magistris: M5s ha vinto, provi a governare ma sarà difficile

Roma, 12 mar. - "Il motivo della vittoria al Sud dei Cinque Stelle non sta nel fatto che hanno urlato il reddito di cittadinanza; le ragioni sono molto più profonde". Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, parla ai microfoni di `6 su Radio 1` dei recenti risultati elettorali riconoscendo la vittoria del M5S ma, allo stesso tempo, manifestando le proprie perplessità su possibili alleanze future.

"Credo che il M5s debba provare a governare - ha proseguito De Magistris - ma non credo ci riuscirà facilmente perché pagherebbe un prezzo troppo alto, sia per allearsi con Pd che li ha considerati il diavolo in questi anni, ma anche con la Lega visto che il M5s vince soprattutto nel Mezzogiorno. Sta venendo fuori la pessima legge che è stata approvata. Credo sia difficile che si arrivi a un governo politico. Lo scenario più probabile è un governo istituzionale e, visto che è una poltrona troppo comoda alla fine potrebbe essere un governo che duri più del previsto". "Se provassero i parlamentari a fare ciò che si è fatto 20 anni fa con l`elezione diretta dei sindaci, il Paese cambierebbe. Si va in campagna elettorale con una coalizione prima, con un programma individuato. Se non si vince al primo turno si va al ballottaggio. I sindaci in questi anni, al di là del colore politico, hanno dimostrato di mantenere una connessione con la gente e di saper governare anche senza avere un euro in cassa", ha concluso.