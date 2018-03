Abete: risultato elettorale responsabilizzi tutti i partiti

Roma, 12 mar. - "Da cittadino pensavo che ci fosse una notevole accentuazione del tripolarismo. Direi che la suddivisione Nord/Sud, secondo me, è più forte di quella che si poteva pensare. Questo da un lato rammarica, perchè vuol dire che tutti gli sforzi che sono stati fatti per ridurre le distanze, non hanno prodotto i risultati attesi, non parlo degli ultimi anni, ma degli ultimi sessant`anni di vita recente. Dall`altro deve responsabilizzare tutti i partiti ad avere una visione strabica. Bisogna vedere come far crescere la produttività e lo sviluppo nelle zone che sono già dentro all`economia globale, e invece creare le occasioni per quelle che sono fuori". Lo ha detto, intervistato da Serena Bortone ad Agorà, Rai3, Luigi Abete (Luiss Business School) commentando il risultato elettorale.