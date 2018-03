Firenze, 12 mar. - "Siccome noi non andremo mai con la destra e saremo certamente coerenti a questo impegno preso con i nostri elettori, possiamo fermarci qui; prendendo atto che, per ora, anche il Pd è su questa stessa linea. Per ora...". Lo afferma, in un post su Facebook, il presidente della Toscana, Enrico Rossi, esponente di Liberi e Uguali.