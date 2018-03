Rossi (Leu): se dialogo con M5s, condizioni siano chiarissime

Firenze, 12 mar. - "Io penso il Movimento Cinque Stelle sia una formazione politica reazionaria e dagli incerti contorni democratici. Tuttavia, se non dobbiamo sottrarci al dibattito, come vogliono molti compagni, allora le condizioni vanno messe e devono essere chiarissime". Lo afferma in un post su Facebook, il presidente della Toscana, Enrico Rossi, esponente di Leu.

"A sinistra -continua Rossi- sono molti gli appelli a dare vita a un governo cinquestelle, come una sorta di abdicazione, fino ad affermare che adesso sono loro sinistra e che dobbiamo prenderne atto. È la vecchia teoria della 'costola della sinistra' già sentita per la Lega di Bossi. Oppure sono le 'anime belle' che non prendono in considerazione proprio i rischi di smarrimento finale che tale scelta avrebbe per la sinistra stessa"