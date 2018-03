Nyt: principi sauditi arrestati "hanno subito violenze fisiche"

Roma, 12 mar. - I principi sauditi arrestati in quella che le autorità di Riad hanno chiamato una campagna anti-corruzione sono stati sottoposti "a coercizione e abusi fisici". Lo scrive oggi il New York Times, descrivendo la paura e l'incertezza di queste personalità anche dopo il loro rilascio. Il giornale rivela anche che almeno 17 'detenuti' sono stati ricoverati in ospedale dopo aver subito abusi mentre un generale in custodia sarebbe morto a causa, secondo testimoni, di una frattura al collo.

Inoltre, secondo il Nyt, molti dei 381 accusati di corruzione, inclusi principi, ministri e magnati, sono tuttora sotto sorveglianza militare e alcuni sono stati costretti a indossare braccialetti elettronici alla caviglia, in modo da tracciare costantemente i loro movimenti.

Le rivelazioni del quotidiano precedono una visita negli Stati Uniti del principe ereditario Mohammed bin Salman, che ha orchestrato la repressione all'inizio di novembre, consolidando il suo potere nel regno.

I funzionari sauditi contattati dalla France Presse non hanno voluto rilasciare commenti, ma il New York Times ha riferito che il governo di Riad ha respinto le accuse di abusi, definendole "completamente false".(Segue)