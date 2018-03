Grecia, presidente "pistolero": Tsipras vuole fermare il campionato

Roma, 12 mar. - Il vaso è colmo, stavolta il premier greco Alexis Tsipras è pronto a sospendere la Super League, il massimo campionato di calcio ellenico. Il capo del governo sembra poco propenso a passare sopra quello che è successo ieri sera allo stadio Toumba, durante la partitissima PAOK-AEK Atene, tra gli ospiti primi in classifica e i padroni di casa terzi a 5 punti di distanza.

Al 90', con il risultato fermo sullo 0-0, l'arbitro ha infatti prima concesso e poi annullato un gol realizzato alla squadra di casa allenata da Razvan Lucescu - figlio di Mirca - con il difensore capoverdiano Fernando Varela. Come solitamente accade in questi casa, i calciatori hanno protestato, anche in modo vibrante, ma i limiti non sono stati superati.

A un certo punto, però, Ivan Savvidis - il proprietario del PAOK, è entrato in campo e ha urlato ai suoi calciatori di abbandonare il terreno di gioco. Lo ha fatto accompagnato dai "gorilla" in divisa del club e con una pistola fortunatamente riposta nella fondina, agganciata alla cintura dietro i pantaloni.

Vieirinha, vice capitano della squadra e tra i leader dello spogliatoio, non ha voluto assecondare la volontà del presidente, ma a quel punto - dopo venti minuti di caos e urla - sono stati i giocatori dell'AEK Atene a trovare rifugio negli spogliatoi.

