Sperlari: Piergiorgio Burei nominato Ceo

Milano, 12 mar. - Piergiorgio Burei è il nuovo Ceo di Sperlari, la storica azienda fondata a Cremona nel 1836 e dallo scorso settembre parte del gruppo tedesco Katjes.

Classe 1964, Burei ha lavorato in Kraft/Mondelez, Ferrero, Heinz e negli ultimi sei anni nel gruppo spagnolo GBfoods dove ha guidato, prima come general manager di Gallina Blanca in Spagna e poi di Star in Italia, un profondo processo di trasformazione e rilancio.

Con marchi leader come Saila, Galatine, Dietorelle, Dietor e la stessa Sperlari, l`azienda è il secondo player nel mercato delle caramelle e il leader in quello della liquirizia, dei dolcificanti e dei prodotti stagionali. "Sono davvero orgoglioso di prendere la guida di un`azienda importante e significativa come Sperlari - ha dichiarato Burei - e credo che il nostro portafoglio di marche e prodotti rappresenti una grande opportunità per crescere a lungo in Italia ed all`estero. Il nostro azionista, il Gruppo Katjes, crede fortemente nel potenziale di Sperlari e ripone la propria fiducia nella nostra capacità di interpretare al meglio gusti e abitudini del consumatore italiano ed operare le nostre scelte in grande autonomia, coerentemente con la filosofia del gruppo stesso".