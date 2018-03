Saudi Aramco, Ft: slitta a 2019 sbarco in Borsa gigante petrolio

Roma, 12 mar. - Slitta al 2019 lo sbarco in Borsa della gigantesca compagnia petrolifera dell'Arabia Saudita: la Aramco. Secondo diverse fonti citate dal Financial Times l'offerta pubblica di vendita (Ipo) non avverrà prima del prossimo anno, riguarderà - come già più volte ipotizzato - un 5 per cento del capitale e la Borsa Londra resta in lizza per ospitare la quotazione.

Per parte sua la Saudi Aramco potrebbe essere valutata fino ad un ammontare di 2.000 miliardi di dollari. Il giovane erede al trono, Mohammaed bin Salman si è recato nel Regno Unito questa settimana, in precedenza si era ipotizzato di effettuare l'Ipo quest'anno ma i preparativi per procedere ad una quotazione simultanea su più mercati sembrano non essere ancora definiti.

Un altro aspetto non pienamente definito riguarderebbe proprio la valutazione complessiva del gruppo e questi 2.000 miliardi di dollari che sarebbero stati indicati come obiettivo dal principe Mohammed, aggiunge il Ft, su cui sono chiamati a lavorare gli advisor.