Piazza Affari positiva (+0,3%), in luce Italgas e Poste

Milano, 12 mar. - Piazza Affari (Ftse Mib +0,3% a 22.814 punti) prosegue in territorio positivo a metà mattinata, in linea con l'andamento delle Borse europee. Tra le blue chip milanesi, in luce Italgas (+1,6%), in attesa dei risultati, e Poste (+1,5%) grazie all'upgrade di Jp Morgan a "overweight".

Acquisti su tutto il comparto energetico in scia all'annuncio di un riassetto del settore in Germania, con Eon che rileverà da Rwe la sua intera partecipazione nella società delle rinnovabili Innogy. Rwe in cambio avrà una quota del 16,67% in Eon. Snam guadagna l'1,2%, Enel l'1,1%, A2A lo 0,8%.

Realizzi su Telecom (-0,7%) che si prende una pausa dopo il recente rally innescato dalla discesa in campo di Elliott.