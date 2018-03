Beirut, 12 mar. - Oltre 350mila persone sono morte in Siria in sette anni di conflitto politico sfociato poi in guerra aperta. Il bilancio è stato fornito dall'Osservatorio siriano per i diritti umani (OSDH) mentre la Siria entra nell'ottavo anno di guerra: ufficialmente l'inizio del conflitto risale al giorno della prima grande manifestazione a Damasco contro il regime di Bashar al Assad, il 15 marzo.

(con fonte afp)