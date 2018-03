Siria, Unicef: muoiono sempre più bambini dopo 7 anni di guerra

Beirut, 12 mar. - Sempre più bambini muoiono nella guerra in Siria che il prossimo 15 marzo entrerà nel suo ottavo anno. Lo ha denunciato oggi l'Unicef.

Nel 2017 il numero di bambini rimasti uccisi è raddoppiato rispetto all'anno precedente, stando a quanto si legge in un rapporto dell'agenzia Onu. "Nel 2017 la violenza cieca e indiscriminata ha ucciso il più alto numero di bambini mai registrato, il 50% in più rispetto al 2016", si legge nel rapporto, in cui l'Unicef ammonisce sul fatto che il 2018 si presenta ancora più minaccioso.

Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, sono oltre 200 i bambini rimasti uccisi nella Ghouta orientale dallo scorso febbraio nell'offensiva lanciata dal governo di Damasco. Secondo la stessa ong, i bambini rappresentano circa un quinto di tutte le vittime civile di tale offensiva. (Segue)