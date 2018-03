Boldrini: non c'è più niente da perdere, urge forza... -2

Roma, 12 mar. - La Boldrini insiste sul fatto che "bisogna cambiare. Non perché tutto resti com`è, ma perché tutto cambi davvero: visione, linguaggi, parole d`ordine, proposte, azioni. E anche protagonisti. La politica non è un imbonitore da fiera né un notaio. Non vende fumo né si arrende all`inevitabile. Lavora per rendere migliore la realtà. E lasciarla migliore a chi viene dopo. Idee, non tessere. Dare, non prendere. 'Noi', non 'io'. Aprire a nuove esperienze, non sbarrare la strada".

"L`ora più buia, cantava David Crosby, è sempre quella che precede l`alba. Se chi la pensa come me, però, non troverà presto il modo di unire le forze con altri e di mettere in campo una vera ripartenza, temo che quell`alba non arriverà. E per molto tempo vivremo la notte della ragione", sottolinea. "Si deve ripartire dai voti ottenuti, dall`impegno e dall`entusiasmo delle persone che hanno fatto campagna elettorale neo territori e da esperienze che hanno avuto successo, a cominciare dalla coalizione plurale che ha vinto nel Lazio. Io credo che un altro paese sia ancora possibile. E che ora ci si debba mettere insieme per costruirlo", conclude la Boldrini nella lettera su Repubblica.