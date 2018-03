Vaccini, Sala: a Milano 40 non in regola, non strumentalizzare

Milano, 12 mar. - Per quanto riguarda i vaccini e i bambini non in regola la situazione nel comune di Milano è sotto controllo, ci sono una quarantina di casi: lo ha detto il sindaco Beppe Sala arrivando alla Microsoft House per la digital week. Il 10 marzo sono infatti scaduti i termini di legge e da oggi i nidi o le scuole materne potrebbero non accogliere chi non è in regola con il certificato di avvenuta vaccinazione o prenotazione: "A Milano abbiamo pochi bambini che non sono in regola, l'assessore Scavuzzo mi diceva una quarantina, mi appello al fatto che non si strumentalizzi su questi pochi casi la situazione è ampiamente sotto controllo oggi vedremo di gestire questi pochi bambini che non sono in regola" ha detto Sala.