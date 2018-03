Rossi: governo? Di Maio-Salvini facciano passo indietro

Roma, 12 mar. - "Salvini e Di Maio hanno vinto da duri e puri, a testa bassa, con programmi estremi che loro stessi definiscono essere la loro Bibbia. Ora si scopre che pur avendo vinto non sono in grado di formare un governo. Sono fortissimi ma soli e inconciliabili tra loro. Se davvero volessero dare un governo al Paese dovrebbero fare entrambi un passo indietro, accettare che non possono essere loro i capi di un nuovo governo e di una nuova maggioranza e smetterla di chiedere altri sostegni senza condizioni, aprendosi veramente alla ricerca di alleanze". E' quanto scrive il governatore della Toscana ed esponente di LeU Enrico Rossi in un post sulla sua pagina Facebook.

"Sarebbe un primo bagno nella realtà, nella politica come compromesso e si riaprirebbe una dialettica a destra e anche a sinistra. Si permetterebbe al Presidente della Repubblica di svolgere a pieno il suo ruolo. Altrimenti - aggiunge -, a volere il ritorno alle urne sono proprio Salvini e Di Maio, il primo per ridimensionare ancora Forza Italia e il secondo per dare un colpo esiziale al Pd". (segue)