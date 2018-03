Milano, 12 mar. - Via libera della Consob spagnola all'Opa di Hochtief, controllata del gruppo Acs, su Abertis, in concorrenza con l'offerta presentata da Atlantia. E' quanto informa una nota della Cnmv.

Tra Acs e Atlantia sono, tuttavia, in corso colloqui per valutare se spartirsi le attività di Abertis evitando così una Opa che sarebbe molto onerosa se in capo interamente a ognuno dei due concorrenti.