Putin e l'aereo passeggeri da abbattere. Cosa accadde a Sochi 2014 -2

Mosca, 12 mar. -

L'aereo era un Boeing 737-800 della compagnia aerea turca Pegasus Airlines. Nel documentario, c'è anche il capo dell'FSB, i servizi russi, Alexander Bortnikov, che riferisce che è stata presa la decisione di "usare gli aerei da combattimento al fine di controllare il volo dell'aeromobile". Putin ha detto che in quel momento ha chiesto al personale delle sedi operative quali proposte ci fossero. "In conformità al piano previsto, per il caso di un tale sviluppo della situazione", dice Putin. "Ossia?" gli chiede il reporter. "Abbatterlo" ha ricordato il leader russo.

Putin dice di aver ordinato di agire in conformità con il piano. La tragedia è stata evitata. Pochi minuti dopo, il presidente è stato chiamato di nuovo ed è stato informato che si trattava di un ubriaco tra i passeggeri. "Una pagina molto sensibile della storia delle Olimpiadi", la definisce Putin, che non dice, ma non nasconde, i minuti terribili che hanno costituito l'intervallo tra le due telefonate.

La notizia del falso dirottamento venne data dalla tv russa il 7 febbraio 2014.