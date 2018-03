Putin e l'aereo passeggeri da abbattere. Cosa accadde a Sochi 2014

Mosca, 12 mar. - Il presidente russo Vladimir Putin aveva avviato la procedura per l'abbattimento di un aereo passeggeri, che secondo quanto riferito, trasportava una bomba e mirava all'apertura delle Olimpiadi invernali di Sochi 2014. Ma come già noto, il dirottatore 44enne era soltanto un passeggero ucraino ubriaco e il velivolo atterrò su Istanbul, senza colpo ferire.

Putin intervistato dal giornalista Andrej Kondrashov racconta i 5-7 minuti tesissimi fra due telefonate che il leader russo ricevette dagli organi di sicurezza, sulla strada dello stadio Fisht, per l'apertura dei Giochi sul Mar Nero, dove si trovavano più di 40 mila spettatori. Nella prima telefonata gli viene detto che era stato dirottato un aereo passeggeri dall'Ucraina a Istanbul, e i dirottatori richiedono l'atterraggio su Sochi. Il principale timore era che l'aereo puntasse proprio sullo stadio.

In Russia, in base alla legge per l'uso di armi in caso di attacco terroristico, qualsiasi aereo può essere abbattuto se non rispetta i requisiti per l'atterraggio e le forze dell'ordine ritengono che sia pericoloso.

Secondo Putin, le informazioni sul presunto dirottamento da parte di un terrorista di un aereo da Kharkov a Istanbul provenivano dalla sede operativa delle Olimpiadi, e gli giunsero quando lui, insieme con i dirigenti del CIO, si stava dirigendo verso lo stadio Fisht. (Segue)