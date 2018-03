Giappone, caso Abe. Ministro Finanze ammette: documenti... -2

Roma, 12 mar. - "Ciò che è chiaro è che hanno infangato la democrazia" mentendo in parlamento, ha dichiarato Renho (che utilizza un unico nome), membro del parlamento ed ex leader del più grande partito di opposizione, il Partito democratico.

I testi sono stati modificati in modo da essere "coerenti" con un discorso di un alto responsabile del ministero, Nobuhisa Sagawa, che venerdì come ha sottolineato Aso ha rassegnato le dimissioni. E' possibile che Sagawa abbia dato l'ordine di falsificare i documenti", ha scritto il quotidiano Mainichi, che ha citato fonti governative.

La vicenda ha assunto contorni drammatici quando un altro responsabile del ministero, incaricato nel 2016 della vendita del terreno in questione, è stato ritrovato morto. La polizia indaga sul suo decesso a Kobe, nell'ovest del Giappone, e la pista privilegiata è quella del suicidio.

Shinzo Abe nega energicamente qualunque ipotesi di malversazione, il suo grado di popolarità è sceso sotto il 50 per cento per la prima volta dalla vittoria della sua coalizione alle elezioni politiche organizzate nell'ottobre 2017. Un sondaggio del quotidiano Yomiuri pubblicato oggi lo dà al 48 per cento, un calo di sei punti percentuali.

