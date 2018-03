Boldrini: non c'è più niente da perdere, urge forza progressista

Roma, 12 mar. - "Ha ragione Altan: 'Poteva andare anche peggio. No'. Guardiamoci intorno: l`Italia è gravemente malata di disuguaglianza. Se le cose non cambiano, non si riprenderà. Sempre meno persone hanno sempre di più. E più di 4 milioni di famiglie vivono in povertà. Tredici milioni di persone: il 21 per cento della popolazione. Vale a dire 1 italiano su 5. Tutto questo in un paese nel quale i giovani hanno grandi difficoltà a trovare lavoro o smettono di cercarlo; le poche donne che hanno un`occupazione sono sottopagate e perdono il posto appena aspettano un figlio; i cervelli fuggono e non si sa che fine faranno le pensioni". E' quanto scrive Laura Boldrini, esponente di LeU, in una lettera su Repubblica.

"Una società nella quale pochissimi stanno sempre meglio e tantissimi sempre peggio.C`è un paese che più dell`Italia ha bisogno di una forza progressista - nei fatti non a parole - capace di promuovere equità, giustizia sociale, lavoro e un vivere dignitoso per tutti? La risposta è no - sottolinea -. In Italia una forza progressista con al centro questi temi dovrebbe avere un grosso peso e ampi consensi. E invece i risultati del 4 marzo dicono tutt`altro. Dicono che per cercare le risposte ai bisogni quotidiani di milioni di persone, l`elettorato guarda altrove, guarda a chi affronta i problemi con la lente della paura e della chiusura e a chi rilancia politicamente rabbia e frustrazione sociale". "Una debacle come quella del 4 marzo per le forze di sinistra ha solo due aspetti positivi: non c`è più niente da perdere; bisogna ricostruire tutto, ripartendo dal poco ottenuto. La casa progressista è stata gravemente danneggiata. Va rimessa in piedi. Dalle fondamenta al tetto. Qualcuno dovrà dare una mano. Molti altri dovranno toglierle entrambe", rilancia. (Segue)