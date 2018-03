Bindi: Pd si metta a disposizione per governo unità nazionale

Roma, 12 mar. - "Il Pd deve aprire una fase di profondo ripensamento, di ripresa di contatto con la realtà". Rosy Bindi, Pd, presidente uscente della Commissione Parlamentare Antimafia, ai microfoni di `6 su Radio 1` parla del risultato elettorale sollecitando una riflessione all`interno del proprio partito e aprendo alla possibilità che il Pd faccia iniziare la legislatura "mettendosi a disposizione per un governo di unità nazionale".

"Il Pd - prosegue la Bindi - deve aprirsi a una riflessione profondamente culturale che forse non ha mai fatto, perché ha sempre seguito la cronaca. Il progetto va rifondato e non basterà la collegialità dentro il partito se questa non sarà una vera apertura al Paese per dire che lo ha capito e che ha una proposta che possa aiutarlo ad uscire dalla crisi, accompagnando le persone e non facendo loro credere che si vive nei `cieli azzurri`. Ma può permettersi una forza come il Pd di fare questo se la legislatura non va avanti? Sicuramente è complicato poter sostenere un governo guidato dai 5 stelle o dalla destra però il Partito Democratico dovrebbe essere il primo ad aprire questa strada piuttosto che sfidare la capacità di governo di chi ha vinto le elezioni".

"Dovrebbe mettersi a disposizione per un governo di responsabilità nazionale, per darsi una nuova legge elettorale riconoscendo la responsabilità di aver approvato questa. E` stato molto grave averla approvata", ha concluso.