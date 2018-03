Renzi: mai con Lega-M5s.Governo unità nazionale?Appelli ad altri

Roma, 12 mar. - "Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso. Sono stati 4 anni difficili ma belli. Abbiamo fatto uscire l'Italia dalla crisi. Quando finirà la campagna di odio tanti riconosceranno i risultati. Ma la sconfitta impone di voltare pagina. Tocca ad altri. Io darò una mano: noi non siamo quelli non che scendono dal carro, semplicemente perché il carro lo hanno sempre spinto. Continuerò a farlo con il sorriso: non ho rimpianti, non ho rancori". Lo afferma in un'intervista al Corriere della Sera il segretario dimissionario del Pd, Matteo Renzi, che ribadisce la linea secondo la quale il Pd dovrà stare all'opposizione: "Non esiste governo guidato dai 5 Stelle che possa ottenere il via libera del Pd". Renzi chiude anche a un governo di unità nazionale osservando che "noi purtroppo siamo il quarto gruppo parlamentare, non più il primo: gli appelli alla responsabilità sono sempre utili, ma si rivolgono soprattutto ai gruppi più grandi".

"Non è un problema di odio che i grillini hanno seminato. E non è solo un problema di matematica, visto che i numeri non ci sono o sarebbero risicatissimi. I grillini sono un'esperienza politica radicalmente diversa da noi - spiega -. Lo sono sui valori, sulla democrazia interna, sui vaccini, sull''Europa, sul concetto di lavoro e assistenzialismo, di giustizia e giustizialismo. Abbiamo detto che non avremmo mai fatto il governo con gli estremisti, e per noi sono estremisti sia i 5 Stelle che la Lega. L'unico modo che hanno per fare un governo è mettersi insieme, se vogliono". Insomma, aggiunge, "hanno il diritto e forse il dovere di provarci. I sovranisti hanno lo stesso programma su vaccini, Europa, immigrazione, burocrazia, tasse. Facciano il loro governo, se ci riescono. Altrimenti dichiarino il loro fallimento. Noi non faremo da stampella a nessuno e staremo dove ci hanno messo i cittadini: all'opposizione". Fondare un nuovo partito? "Ho visto piaggeria e viltà ma non lascio il Pd", conclude.