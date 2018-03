Usa, schianto elicottero nell'East River a New York: 5 i morti

New York, 12 mar. - E' salito a cinque morti il bilancio dello schianto di un elicottero da turismo avvenuto ieri nell'East River a New York, in cui il pilota - riuscito a lanciarsi fuori - è dunque l'unico superstite. Lo hanno indicato le autorità statunitensi.

Tre passeggeri erano stati portati in ospedale con ferite gravi dopo essere sopravvissuti all'incidente, ma il Dipartimento dei vigili del fuoco di New York City ha confermato che questa mattina ne è stato constatato il decesso. La sesta persona sul velivolo, il pilota, era riuscito a liberarsi e trarsi in salvo, aveva spiegato il capo della polizia Daniel Nigro. Era stato portato in ospedale, sotto osservazione.

In una registrazione audio di un sos all'aeroporto LaGuardia, si sente il pilota parlare di un'avaria al motore. L'elicottero era di proprietà di una società chiamata Liberty, che organizza voli per turisti sorvolando la capitale finanziaria americana. Secondo il capo della polizia James O'Neill, l'elicottero era stato noleggiato per esigenze fotografiche.