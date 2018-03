Usa, Casa Bianca pronta a fornire fondi per armare gli insegnanti

Washington, 12 mar. - L'amministrazione Trump stanzierà fondi per gli stati che intendono armare i dipendenti scolastici nell'ambito dei programmi per aumentare la sicurezza dei campus dopo la sparatoria avvenuta in Florida in cui sono morte 17 persone.

La controversa proposta di far entrare le armi a scuola, che ha ottenuto un sostegno tiepido da parte degli educatori stessi, fa parte del "piano pragmatico per aumentare in maniera sensibile la sicurezza nelle scuole e per farlo nel modo giusto", ha spiegato la segretaria all'Istruzione Betsy DeVos. "Siamo impegnati a lavorare velocemente perché non c'è tempo da perdere", ha aggiunto.

(fonte afp)