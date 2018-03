Gb, May pronta a denunciare coinvolgimento Russia in caso ex spia

Londra, 12 mar. - La premier britannica Theresa May presiederà oggi una riunione della squadra per la sicurezza nazionale dopo la conferma, arrivata nel weekend, che tracce dell'agente nervino utilizzato per avvelenare l'ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia, sono state ritrovate al Mill Pub e al ristorante Zizzi di Salisbury.

La May e i ministri presenti saranno aggiornati sulle indagini. Secondo il Times la premier è in procinto di dichiarare apertamente il coinvolgimento della Russia nell'attacco e potrebbe farlo proprio dopo la riunione.

Secondo il quotidiano, May sta vagliando una serie di risposte "dure" come l'espulsione dei diplomatici o lo stop ai visti per i cittadini russi legati al Cremlino.

(fonte AFP)