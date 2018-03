Seoul: "Ancora nessuna risposta da Nordcorea su summit con Usa"

Roma, 12 mar. - La Corea del Sud ha dichiarato di non aver ancora ricevuto alcuna risposta da Pyongyang a proposito del summit con il presidente americano Donald Trump, che venerdì ha accettato di incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-Un.

"Non abbiamo ricevuto alcuna risposta ufficiale dal regime nordcoreano riguardo al summit Nordcorea-Usa", che dovrebbe tenersi a maggio in una località ancora da definire, ha dichiarato un portavoce del ministero sudcoreano per l'Unificazione, scrive Bbc. "Ritengo che stiano trattando la questione con cautela e che abbiano bisogno di organizzare la loro posizione".

Un gruppo di responsabili sudcoreani è in viaggio verso la Cina per discutere dell'organizzazione del summit con Pechino, l'ultimo vero alleato di Pyongyang. La stessa squadra si recherà poi in Giappone.