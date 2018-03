Fastweb, Calcagno: col 5G primi nella convergenza fisso-mobile

Roma, 12 mar. - "Non ci interessa scalare la classifica degli operatori mobili. Il 5G ci darà l`opportunità di diventare il primo operatore convergente fisso-mobile, accompagnando l`utente in casa e fuori". Lo spiega l'amministratore delegato di Fastweb, Alberto Calcagno, in un'intervista alla rubrica Tuttosoldi de La Stampa.

"Abbiamo un milione di clienti nel mobile - aggiunge - puntiamo a una quota di mercato del 5% ossia raggiungere in tre anni quota 4 milioni di clienti convergenti".

Per quanto riguarda la separazione della rete annunciata da Tim, l'a.d. Di Fastweb sottolinea che "è fondamentale che la concorrenza non ci rimetta, che non ci siano atteggiamenti discriminatori, che l`ambiente regolatorio venga mantenuto a favore della competizione" e che "se Tim diventerà un vero operatore di soli servizi, quello che in gergo si chiama Olo, non dovrà godere di favori regolatori".

Parlando dell'esposto Antitrust nei confronti di Open Fiber Calcagno ricorda che "siamo i loro più grandi clienti, portiamo oltre il 50% del fatturato. Siamo in una fase di accelerazione, cresciamo più degli altri. Non possiamo permetterci colli di bottiglia operativi, ci serve velocità. Dovranno cambiare, conviene anche a loro".

Nessn dossier aperto, infine su Tiscali: "Non c`è nessuna discussione in corso" precisa.