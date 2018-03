Usa, elicottero turismo precipita nell'East River: almeno 2... -2

New York, 12 mar. - I sommozzatori sono stati immediatamente dispiegati sul posto e hanno liberato i cinque passeggeri, in condizioni molto difficili per le forti correnti. Due di loro sono stati dichiarati morti sul posto, gli altri tre sono stati "ricoverati in ospedale in condizioni critiche", ha aggiunto il capo dei vigili del fuoco, senza fornire indicazioni sulla loro identità.

La stessa fonte ha aggiunto che i passeggeri avevano le cinture di sicurezza allacciate, spiegando che questo potrebbe essere il motivo per cui non sono usciti a lanciarsi fuori. L'elicottero era di proprietà di una società chiamata Liberty, che organizza voli per turisti sorvolando la capitale finanziaria americana.

Secondo il capo della polizia James O'Neill, l'elicottero era stato noleggiato per esigenze fotografiche. Le autorità newyorkesi non hanno citato al momento nessuna causa per questo incidente, indicando semplicemente che l'Autorità federale per la sicurezza dei Trasporti, il National Transportation Safety Board, è stato incaricato dell'inchiesta.

Diversi media, che hanno diffuso foto dell'elicottero rosso che affonda nel fiume, hanno parlato di un sos del pilota poco prima dello schianto, menzionando problemi al motore.

(fonte AFP)