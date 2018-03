Pd, Emiliano: fuori da chat Renzi ma sue dimissioni mi sorprendono

Roma, 11 mar. - "Io non ricevo informazioni su quello che fa Renzi, sono fuori dalla sua chat evidentemente. Domani bisognerà prendere atto della lettera di dimissioni e andare avanti. Questa legge elettorale vince chi arriva terzo, ha vinto di nuovo il Pd, questo bisogna che lo sappiano tutti. Tant`è che mi sono meravigliato che si sia dimesso perchè in questa fase in cui è centrale il ruolo del Pd e staremo a vedere come cercheremo di superare questo momento difficile dando un governo all`Italia". Così è intervenuto questa sera il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ospite di Massimo Giletti a Non è L`arena su La7.