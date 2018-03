Fi: proposta unitaria centrodestra su presidenti Camere

Roma, 11 mar. - "La scelta dei Presidenti delle due Camere è il primo snodo politico importante di questa legislatura. Per risolverlo non basta la logica dei numeri, occorre che tutto il centro-destra faccia una riflessione comune per giungere ad una proposta unitaria sulla quale cercare una sintesi con le altre forza politiche". E' quanto si legge in una nota del Coordinamento Nazionale di Forza Italia.

"E` un tema doppiamente delicato - si legge ancora nella nota - per l`importanza della funzione che le Presidenze avranno in una situazione parlamentare complessa, e per gli ovvi riflessi politici delle scelte che verranno compiute. Per questo è fondamentale che il centro-destra, che è stato indicato dagli elettori a governare il paese, affronti questo tema con il più grande senso di responsabilità, in sintonia con gli appelli del Capo dello Stato".