Emiliano: pericolosa saldatura Di-Maio Salvini, sostenere M5s

Roma, 11 mar. - "E' molto pericoloso consentire una saldatura a Salvini e Di Maio. Speriamo di poter trascinare una delle due forze in un terreno più compatibile con la nostra storia". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a 'Non è l'arena' su La7, a proposito di una eventuale alleanza di governo con il M5s.

Emiliano ha ribadito l'opportunità di "sostenere dall'esterno un governo M5s", anche consultando la base perchè "lo statuto consente referendum di questo tipo".

Il governatore pugliese ha assicurato anche di non sapere se domani Renzi sarà in direzione: "Non sono nella cerchia della sua chat", ha ironizzato.