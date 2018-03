Pd, Pedica: Domani prevalga buonsenso, si parli di politica

Roma, 11 mar. - "Il Pd è un partito di militanti e di persone che credono nei valori della sinistra e non un fascio di tessere da sventolare per chiedere presidenze o nuove posizioni. Domani, in direzione, mi auguro che prevalga il buonsenso e che, prima di tutto, si faccia un'analisi approfondita del risultato elettorale". È quanto afferma Stefano Pedica del Pd.

"Bisogna parlare di politica - sottolinea Pedica -. Il Pd deve diventare un campo aperto, un`agorà fondata sulle idee e sulla difesa dei più deboli. Unità e inclusione sono le parole chiave per rigenerare il partito e domani la discussione deve svilupparsi da questa premessa. Chi parte con l`idea di creare divisioni o inscenare risse o altre pagliacciate è meglio che lasci stare. Mai più barriere e alchimie di potere. Spero che il Pd diventi davvero un laboratorio di idee e senza muri, un partito moderno e inclusivo, visto che fino ad oggi non l`abbiamo ancora costruito davvero. A noi spetta il compito di rimboccarci le maniche e contribuire alla ricostruzione del partito".