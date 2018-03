Germania, futuro ministro Interni Seehofer: voglio uno stato forte -2

Roma, 11 mar. - Il leader uscente dell'Unione cristiano-sociale bavarese Csu, che è risucito a strappare un dicastero molto importante e con competenze allargate - il gabinetto nel futuro govenro di Grande Coalizione si chiamerà non a caso "Heimat" cioè "patria", un termine che strizza l'occhio agli elettori di Alternative fuer Deutschland - si è impegnato ad adottare una politica di "tolleranza zero" nei confronti del crimine e a far diventare tutta la Germania "sicura" come la sua Baviera.

"Vogliamo restare un paese aperto e liberale. Ma quando si tratta della protezione dei nostri cittadini abbiamo bisogno di uno stato forte. E io lo farò", ha dichiarato Seehofer. Il futuro ministro degli Interni intende fare abbondante ricorso a telecamere di videosorveglianza in ogni angolo del paese: "Non saranno più tollerate zone off-limit per la legge".