Germania, futuro ministro Interni Seehofer: voglio uno stato forte

Roma, 11 mar. - Horst Seehofer, futuro ministro degli Interni tedesco e governatore uscente della Baviera intende mettere a punto un "masterplan" per accelerare le procedure di asilo e assicurare al contempo un numero consistente di deportazioni dalla Germania. In un'intervista pubblicata oggi sulla Bild am Sonntag, il domenicale del tabloid Bild, Seehofer afferma: "Il numero delle deportazioni deve aumentare in modo significativo. Abbiamo bisogno di un intervento più forte, soprattutto nel caso di criminali fra i richiedenti asilo".

Sebbene il suo partito sia da sempre al fianco della Cdu, nella scorsa legislatura Seehofer è stato molto critico nei confronti della politica della cancelliera tedesca Angela Merkel in materia di immigrazione.

